Российские войска продвинулись в глубину обороны противника на нескольких направлениях в зоне спецоперации и взяли под контроль район «Новый» населенного пункта Часов Яр в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий полностью освободили район «Новый» населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении российская армия отразила четыре контратаки штурмовых групп ВСУ, нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, а также трех бригад теробороны в районе населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, Райгородок и Веселый Гай. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов противника.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» отражено пять контратак. Российские военные поразили формирования двух механизированных, десантно-штурмовой, пехотной бригад и 2-й бригады нацгвардии ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Евгеновка, Селидово, Восход, Воздвиженка и Прогресс.

Подразделения группировки войск «Восток» отбили три атаки, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ, трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь, Времевка и Новоукраинка.

Западная группировка войск улучшила положение, отразила две контратаки и поразила формирования четырех механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады спецназначения «Азов»* в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Григоровка, Торское и Красный Лиман ДНР. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Север» отбили одну атаку и нанесли поражение мотопехотной и егерской бригадам ВСУ, а также бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области.

Бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Нестерянка, Новопокровка Запорожской области и Токаревка Херсонской области.

За сутки потери киевского режима составили 1740 боевиков и наемников, три танка, девять броневиков, боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска», 38 автомобилей и пикапов, зенитка «IRIS-T-SLM», гаубица М777, орудия Д-20 и Д-30, две «Мста-Б», две САУ «Гвоздика», FH-70, М198, а также станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: РСЗО «Vampire», две гаубицы М777, две «Мста-Б», три орудия М119, две пушки «Рапира», четыре гаубицы Д-20 и две Д-30, две САУ «Гвоздика», САУ «Акация», две станции РЭБ «Анклав-Н» и станция AN/TPQ-48.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также поражены: цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов, скопления живой силы противника в 125 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбито три реактивных снаряда HIMARS, а также 39 беспилотников.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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