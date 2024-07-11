СКР обвинил более 700 иностранцев в участии в боевых действиях на стороне ВСУ

Следователи расследует уголовные дела в отношении более 700 иностранцев, которые обвиняются в участии в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил. На данный момент вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых 714 иностранных наемников, 422 из них объявлены в международный розыск. Об этом сообщил Следственный комитет России по итогам совещания штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими боевиками против мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины, которое провел в Донецке глава ведомства Александр Бастрыкин.

По данным СК РФ, в суд для заочного осуждения переданы уголовные дела еще пяти наемников – Нурина Абдельфетаха из Австралии, Луадахи Кусеила из Алжира, Мишлера Джастина Эллиота и Рида Тревора Рауди из США, а также Юриса Юрашса из Латвии.

В ведомстве также сообщили, что получили информацию о функционировании «Интернационального легиона» территориальной обороны Украины, в который попадают наемники. Украинские власти создали в интернете ресурсы для вербовки иностранных наемников, рассказали в ведомстве, добавив, что Киев также вербует иностранных боевиков через диппредставительства Украины.

«Грузинский наемник Мамука Гацерелия дал показания, что он получил первоначальную информацию в посольстве Украины в Грузии», – сообщили в СКР. Еще один наемник – колумбиец Мигель Анхель Монтилла – рассказал, что нашел данные о легионе в Интернете, через мессенджер получил инструкции и отправился на Украину. По данным СКР, иностранца в течение пяти дней обучали стрельбе, после чего направили на охрану объекта, где он вступил в бой с российскими военными сдался в плен.

В марте Следственный комитет сообщал, что объявил в розыск 700 иностранных наемников, воюющих на стороне украинской армии.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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