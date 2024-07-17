Россия вернула из украинского плена 95 военных

Обмен военнопленными проведен между Россией и Украиной с посредничеством Объединенных Арабских Эмиратов. 95 освобожденных россиян доставят самолетами в Москву, сообщили в Минобороны РФ.

Обмен проходил по схеме 95 на 95.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении.

Россиян привезут в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. В столице бывшие пленные пройдут лечение и реабилитацию. Всем освобожденным уже оказали необходимую медицинскую помощь, с ними работают психологи.

В конце июня проведен обмен пленными по схеме 90 на 90. Переговоры проходили при посредничестве ОАЭ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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