Почти 800 военных ВСУ числятся пропавшими без вести после переброски в Херсонскую область, следует из данных украинской полиции. Число погибших, которых военные вывезли из региона втрое меньше, пишет «Следствие.Инфо».

С октября 2023 год по июнь 2024-го 788 украинских военных пропали без вести в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. Этих военных нет в списках раненых, убитых или попавших в плен. За тот же период ВСУ официально подтвердили гибель 262 солдат, чьи тела вывезли из зоны СВО.

Военный эксперт Александр Ивановский допустил, что украинцы массово бегут из армии, поэтому их данные передали в полицию. Число тех, кто успешно сбежал за границу смогут подсчитать только после окончания конфликта. Эксперт также отметил, что командование ВСУ занижает статистику потерь, вписывая военных в графу «пропал без вести».

«Множество боевиков пропали без вести при попытках штурма Крынок и удержания левобережного плацдарма на Днепре. Тогда Киев буквально заваливал трупами днепровские берега. Погибших солдат украинское командование не вывозило на большую землю, а попросту сбрасывало в Днепр, чтобы скрыть потери», – приводит слова эксперта «АиФ».

В марте российский дрон записал на видео несколько эпизодов того, как украинские боевики бросают в лесу тела погибших товарищей, чтобы скрыть потери.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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