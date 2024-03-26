Российский дрон снял, как ВСУ выбрасывают тела погибших

Украинские боевики бросают в лесу тела погибших товарищей, чтобы скрыть потери. Российский дрон-разведчик заснял один из подобных эпизодов.

После нанесения удара по позициям ВСУ на Херсонском направлении российские военные отслеживали действия противника с помощью беспилотника. В один из моментов дрон заснял, как уходящие с позиций боевики бросают тела умерших товарищей в лесу.

«Украинские военные эвакуировали из уничтоженного объекта двух раненых: погрузили их в пикап и повезли в тыл. Позже пикап сменил курс и заехал в лесополосу. Украинская эвакуационная команда извлекла из пикапа двух уже мертвых на тот момент своих побратимов, выгрузила их тела в лесополосе и поехала дальше», – рассказал источник в российских силовых структурах РИА Новости.

Он отметил, что российские военные неоднократно находили не захороненные тела погибших украинцев в подконтрольной Киеву зоне рядом с линией соприкосновения.

«Таким образом украинская армия скрывает свои потери и препятствует выплатам денежных компенсаций семьям погибшим», – добавил собеседник.

В конце 2022 года хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали служебный архив начальника Генштаба ВСУ. Среди документов были и подтверждения смерти украинских военных, которых объявили пропавшими без вести. На 30 ноября 2022 года таких было 35 382 человека.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели 31 тыс. украинских военных во время конфликта с Россией. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал наглой ложью слова главы киевского режима. Российский политик отметил, что потери ВСУ замалчиваются, чтобы не платить семьям погибших денежные компенсации.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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