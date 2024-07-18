Российские силы противоздушной обороны в течение прошедших суток сбили в зоне специальной военной операции украинский истребитель МиГ-29, а также 74 беспилотника. Кроме того, перехвачены три управляемых авиабомбы Hammer и шесть реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе СВО.

Силами Черноморского флота в акватории уничтожены 10 украинских безэкипажных катеров, добавили в ведомстве.

Также российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома, живую силу и военная техника ВСУ в 127 районах. Удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Всего за сутки украинские войска потеряли в зоне спецоперации до 1755 человек и порядка 60 единиц бронетехники, орудий полевой артиллерии, САУ, станций РЭБ и автомобилей. В результате ударов ВС РФ уничтожено 13 складов боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ.

Группировка войск «Север» за сутки нанесла поражение трем бригадам противника в Харьковской области, отбила две контратаки, уничтожив до 160 украинских боевиков.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение четырем бригадам ВСУ и нацгвардии у Торского, Ивановки и Красного Лимана в ДНР. Потери противника в зоне ее действия за сутки составили до 520 боевиков и шесть складов боеприпасов.

Силы «Южной» группировки войск в течение суток вели активные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю. Под удары подразделений группировки попали формирования и техника четырех бригад ВСУ у Максимильяновки, Катериновки, Часова Яра и Верхнекаменского в ДНР. Противник лишился до 540 боевиков и пяти складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение силам трех механизированных бригад ВСУ в районах Торецка, Новожеланного и Веселого в ДНР и отразили семь контратак противника. В итоге ВСУ потеряли до 290 боевиков.

Группировка войск «Восток» улучшила тактическое положение, а также нанесла поражение живой ВСУ в районах Угледара и Водяного в ДНР, уничтожив до 120 украинских военных.

Подразделения группировки войск «Днепр» разбила силы трех бригад ВСУ и теробороны у Новоданиловки Запорожской области, Куйбышево и Новотягинки Херсонской области. Потери ВСУ составили до 125 боевиков. Кроме того, поражены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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