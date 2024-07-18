С начала мая этого года в Харьковской области уничтожено более 30 иностранных наемников. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«Известно о 32 погибших из числа наемников, тела которых в режиме секретности перевозятся на вертолетах из аэропорта Харьков в западные части Украины в круглосуточном режиме», – приводит его слова ТАСС.

Как отметил чиновник, эвакуация тел рядовых военных ВСУ на вертолетах никогда не осуществляется, что подтверждают проживающие недалеко от воздушной гавани жители Харькова.

Лисняк также сообщил, что в связи с продвижением российской группировки войск «Север» в мае в Харьковскую область были переброшены французские наемники, дислоцированные в подконтрольных киевскому режиму частях Донецкой и Запорожской областей. Они пополнили ряды подразделений ВСУ и военной разведки Украины в Волчанском и Харьковском районах Харьковской области. При этом наемники, по словам чиновника, не принимают активное участие в боевых действиях: они находятся на третьих и четвертых линиях обороны. Украинские военные нередко с ними конфликтуют, добавил он.

Ранее СК РФ сообщил о расследовании уголовных дел в отношении более 700 иностранцев, которые обвиняются в участии в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил. На данный момент вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых 714 иностранных наемников, 422 из них объявлены в международный розыск.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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