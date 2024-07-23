В Раде сочли отказ Байдена от выборов «черным лебедем» для Украины

Решение президента США Джо Байдена покинуть предвыборную гонку негативно отразится на будущем Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене.
«Уход Байдена – «черный лебедь» для Украины. Наша страна, война, проблемы – уходят для основного драйвера поддержки в лице США – даже не на второй, а на третий план», – написал нардеп в своем телеграм-канале.
Политик убежден, что у Камалы Харрис, которую Байден предложил в качестве кандидата от Демократической партии, хватает других проблем, и она не в состоянии предложить «более мирный» план, чем план кандидата от республиканцев Дональда Трампа. «Да и незачем ей это», – добавил Дубинский.
Депутат также отметил, что новое контрнаступление, которое в офисе президента «берегли (потому что без особой перспективы) как последний козырь в рукаве», не нужно ни ЕС, ни США.
«Кто-то скажет, что сыграла ставка Путина. Я скажу – пришла расплата за узость мысли, безграничное самомнение и «внешнеполитический гений» Ермака», – заключил он.
Напомним, 21 июля действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной борьбе за пост главы государства и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от Демпартии.
Киев, Наталья Петрова
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