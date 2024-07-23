Ударом «Искандера» уничтожены десятки западных инструкторов ВСУ

В Харьковском области ударом ракетного комплекса «Искандер-М» по лагерю западных инструкторов и наемников уничтожены около 50 иностранных инструкторов. Об этом сообщило Минобороны России.
Российские военные атаковали пункт временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в населенном пункте Дергачи под Харьковом.
«В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов», – сообщили в военном ведомстве.
Минобороны опубликовало видео удара по лагерю наемников в Дергачах.
Накануне военное ведомство сообщало об уничтожении пусковой установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Николаевской области и боевиков ВСУ, которые ее обслуживали. Украинские военные прятали HIMARS в ангаре в населенном пункте Новопетровка.
Москва, Наталья Петрова
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