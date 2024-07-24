Российская армия отразила две атаки и уничтожила более двух тысяч боевиков ВСУ

Подразделения группировок войск ВС РФ за сутки отразили две контратаки и нанесли поражение живой силе противника на шести направлениях в зоне специальной военной операции. Киевский режим потерял более двух тысяч боевиков и наемников, десятки единиц боевой техники и девять складов боеприпасов. Об этом сообщает Минобороны России.

По одной контратаке десантно-штурмовой и механизированной бригад ВСУ российские войска отбили в зоне ответственности группировок войск «Север» и «Центр». Подразделения «Южной» группировки войск продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское и Красное ДНР.

Потери противника составили до 2005 военнослужащих, танк, два БТР, четыре боевые бронированные машины, 27 автомобилей, РСЗО RAK-SA-12, орудие Д-20 и три Д-30, четыре гаубицы М777, три М198, две гаубицы FH-70, самоходка «Гвоздика», гаубица L-119 и «Мста-Б».

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М198, гаубица «Мста-Б», два орудия Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, гаубица L-119, станции РЭБ: «Хортица-М» и три «Анклав-Н», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. ВСУ также лишились девяти складов боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожены: пункт управления и склад БПЛА 63-й механизированной бригады ВСУ; низковысотный обнаружитель, радиолокационная станция подсвета цели и наведения, кабина боевого управления и две пусковые установки ЗРК С-300. Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах, отметили в МО.

Средствами ПВО сбиты две тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиабомбы «Hammer», реактивный снаряд HIMARS и 61 беспилотник.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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