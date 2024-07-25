ВС РФ ударили по складу ВСУ с дальнобойными ракетами

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по складу ВСУ с дальнобойными ракетами. В том же складе, вероятно, хранились боеприпасы с обедненным ураном.

По его словам, прилет в город Белая Церковь Киевской области зафиксирован в 04:45 часов.

«Подробностей пока нет. Прилетело в бывший арсенал вооружений полка дальней авиации. Арсенал и склады арсенала используются сейчас ВСУ для хранения ракет большой дальности. По сведениям сопротивления, есть большая вероятность того, что там хранятся боеприпасы с обедненным ураном», – рассказал Лебедев РИА Новости.

В конце июня ВС РФ ракетным ударом разбили украинский склад с полученными от Запада ракетами.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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