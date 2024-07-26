Атаки усиливаются: армия России нанесла за неделю 33 групповых удара высокоточным оружием

За последнюю неделю с 20 по 26 июля Вооруженными силами РФ нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине. ОБ этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В результате атак поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники и обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры.

«Кроме того, поражались: цеха сборки БпЛА, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны с техникой и личным составом ВСУ, а также пункты временной дислокации иностранных наемников», – уточнили в Минобороны РФ.

Как сообщалось, неделей ранее, с 13 по 19 июля, армия России нанесла только 11 групповых ударов по военным объектам на территории Украины.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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