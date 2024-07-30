Отправленные на Украину истребители F-16 ждет судьба танков Abrams, предупредил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. Он уверен, что американские самолеты не смогут изменить ситуацию в хоне конфликта, но станут украшением военных парадов в России.

Эксперт отметил, что украинские военные тоже скептически относятся к идее усилить их самолетами F-16. Для выполнения боевой задачи истребителям придется залетать в зону боевых действий, что сделает их уязвимыми перед ВС РФ. Так же думают чиновники в США и НАТО.

«Вашингтон знает, что F-16 больше не будут считаться «непобедимыми», как только окажутся на передовой и столкнутся с российской обороной. И это оружие будет дискредитировано. Скорее всего, истребители постигнет та же участь, что и танки Leopard и Abrams, которые стали легкой мишенью для российской артиллерии, а после дополнили военные парады в качестве трофеев», – заявил Лейрос в своей статье для InfoBRICS.

Британские СМИ усомнились в способности F-16 долго продержаться в зоне СВО. Местные силы ПВО не справляются с защитой аэродромов от российских ракет, и обещанные Западом самолеты могут быть уничтожены сразу, как только прибудут на Украину.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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