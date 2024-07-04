Боевые самолеты F-16, обещанные Западом Киеву, могут быть уничтожены сразу, как только прибудут на Украину, поскольку местные силы ПВО не справляются с защитой аэродромов от российских ракет – сообщает в четверг, 4 июля, The Telegraph.

В публикации британского издания, в частности, говорится: «За последние три дня Россия нанесла удары по нескольким украинским аэродромам, и украинские силы ПВО оказались не в силах что-либо сделать. В связи с этим, можно предположить, что обещанные Украине истребители F-16 могут быть уничтожены сразу после прибытия на аэродромы так же, как и украинские самолеты».

«Поскольку ракетные атаки продолжаются, а количество потерь растет – за последние 72 часа были уничтожены четыре или пять украинских боевых самолетов, становится все очевиднее, что только одно может спасти остатки украинской авиации – больше западных средств ПВО», – заключает автор публикации.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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