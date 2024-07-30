Группировка «Центр» освободила Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. За сутки российские бойцы на всех направлениях уничтожили порядка 1930 боевиков и 11 единиц бронетехники, следует из данных Минобороны РФ.

Подразделения «Центра» также отбили шесть контратак штурмовых групп противника и уничтожили до 315 украинских военных, танк, две БМП около Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР.

Группировка «Север» отразила семь контратак штурмовых групп ВСУ и уничтожила более 250 украинских военных, боевую бронемашину HMMWV производства США, станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и полевой склад боеприпасов около Старицы, Липцов, Волчанска и Тихого Харьковской области.

Группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и ликвидировала до 500 боевиков, танк, две ББМ, боевую машину РСЗО RАК SА-12 хорватского производства, станции РЭБ «Буковель-AD» и «Анклав», два полевых склада боеприпасов в районе Синьковки, Табаевки Харьковской области, Макеевки в ЛНР, Красного Лимана и Терн в ДНР.

«Южная» группировка ВС РФ заняла более выгодные позиции и успешно отбила контратаку противника под Верхнекаменским, Белой Горой, Часовым Яром, Александро-Шультино, Северском и Катериновкой в ДНР. ВСУ лишились до 650 человек, трех ББМ, трех полевых складов боеприпасов.

Группировка войск «Восток» улучшила положение по переднему краю и ликвидировала более 125 боевиков, ББМ под Водяным, Сторожевым, Макаровкой в ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

Группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила до 90 украинских военных, станцию РЭБ «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов в районе Новоданиловки, Лобкового, Каменского Запорожской области и Тягинки Херсонской области.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию воздушной разведки «Марс-Л» и разбили скопления боевиков и военной техники противника в 137 районах. Средства ПВО за сутки сбили семь снарядов РСЗО HIMARS и зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot производства США, а также 45 беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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