Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские войска, заняв села Ивано-Дарьевка и Лозоватское в ДНР, приблизились к освобождению соответственно Северска и Красноармейска. Эти города находятся в северной и западной части ДНР. Заявление Пушилина прозвучало в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Пушилин, это небольшие населенные пункты, однако ВСУ сделали из них укрепленные опорные точки. «Освобождение данных населенных пунктов улучшает позиции наших подразделений. Если брать Ивано-Дарьевку, то это очередной шаг на пути освобождения Северска, это Артемовский район. Если говорим о Лозоватском, то это очередной населенный пункт на пути освобождения Красноармейска», – сказал глава ДНР.

Напомним, Минобороны России сообщило об освобождении Ивано-Дарьевки 23 июля, Лозоватского – 27 июля.

Надо отметить, в последние несколько месяцев ВС России активизировали наступательные действия в ДНР. Накануне российские военные взяли под контроль село Волчье, в воскресенье, 28 июля, – села Прогресс и Евгеновка.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов ранее заявил, что территория ДНР может быть освобождена от ВСУ уже в скором времени на фоне очень хорошего продвижения на этом направлении российской армии. Он отметил, что противник несет большие потери и при малейшей возможности сдается в плен.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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