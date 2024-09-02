Зеленский признал провал курской операции

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что после начала курской операции ВСУ положение украинских войск в Донбассе не улучшилось. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ.

«Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно», – сказал Зеленский, признав, что главной целью Киева всегда был Донбасс.

Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 549 боевых бронированных машин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 6 РСЗО HIMARS и две MLRS, 7 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 14 станций радиоэлектронной борьбы, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 6 единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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