ВС РФ отразили новые атаки ВСУ и нанесли удары по районам вблизи 16 населенных пунктов Курской области

В Курской области за минувшие сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, разбиты, в том числе, боевая машина пехоты, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, три пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и другое вооружение.

В ведомстве отметили, что подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное. Также сорваны три попытки атак ВСУ в направлении Ольговки и Кремяного. Потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и автомобиль.

В лесных массивах продолжились разведывательно-поисковые действия по уничтожению диверсионных групп противника. При этом ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 16 населенных пунктов.

Одновременно оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области, где сосредоточены резервы ВСУ.

Всего с 6 августа за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 549 боевых бронированных машин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 6 РСЗО HIMARS и две MLRS, 7 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 14 станций радиоэлектронной борьбы, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, 6 единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Курск, Анастасия Смирнова

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