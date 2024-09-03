До 2030 года: еврокомиссар оценил сроки окончания конфликта на Украине

Еврокомиссар по вопросам защиты климата и экс-глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра допустил, что конфликт на Украине может продлиться до 2030 года и дольше. По его мнению, за это время Европе придется столкнуться с экзистенциальным вызовом.

Среди вероятных проблем в ближайшем будущем Хукстра назвал миграционную политику, изменение климата, риски использования искусственного интеллекта. Но все их придется решать на фоне затяжного кризиса на Украине, считает чиновник.

«Вполне вероятно, что война будет длиться и после окончания нынешнего десятилетия», – цитирует еврокомиссара ТАСС.

В начале 2023 года аналитики в США допустили продолжение конфликта на Украине до 2025 года, а скептики – до 2037 года. В середине июля 2024 года в Турции отметили, что Запад на Украине зашел в тупик и до ноября усадит Киев за стол переговоров.

Амстердам, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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