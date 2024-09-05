Алаудинов: ВСУ подтянули свежие силы в Курскую область

Украинские боевики подтянули свежие силы в Курскую область, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«ВСУ в зоне ответственности спецназа «Ахмат» за прошедшие сутки не производили атакующих действий, а лишь подтягивали новые силы», – говорится в телеграм-канале генерала.

Алаудинов отметил героизм российских бойцов, который помогает им преодолевать любые укрепления противника. В качестве примера он назвал Марьинку, которую ВСУ превратили в укрепрайон, создав бетонные сооружения, подземные ходы.

«Как бы противник ни готовился, что бы он ни делал, мы все равно видим, что в конечном итоге настойчивость, мужество, героизм наших ребят делают свое дело. Независимо от того, к какому они принадлежат подразделению. Я считаю, что все российские подразделения являются героическими, и мужеству наших ребят российских надо отдавать должное», – сказал генерал в беседе с ТАСС.

Алаудинов назвал решающим сражением СВО события в Курской области. По его мнению, проведение сделало так, что противник вместе с западными союзниками собрали основные силы для этой атаки, чтобы ВС РФ одним ударом могли завершить историю СВО.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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