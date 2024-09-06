Алаудинов заявил о выжигании ВСУ в Курской области

ВСУ подвозят в Курскую область все новые силы, но все равно несут большие потери. Российские бойцы выжигают противника на курском направлении, рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, украинские боевики поняли, что «нельзя ездить по нашим улицам даже на велосипеде и нельзя летать». Скоро враги поймут, что и ходить здесь опасно, потому что российские бойцы их активно уничтожают.

«Очень активно работают, выжигая, уничтожая противника. Оборона очень устойчивая у нас. Противник пытается что-то делать, но у него не получается. Справа от нас на Кореневском направлении ребята тоже очень хорошо выставили оборону, активно работают. Противник ежедневно вытаскивает новые силы, но несет очень большие потери», – сказал Алаудинов. Видеообращение опубликовано в его телеграм-канале.

По данным МО РФ, ВСУ на курском направлении за сутки лишились 370 боевиков и 17 единиц бронетехники. С момента прорыва российской границы уничтожены более 10 100 украинских военных, 81 танк.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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