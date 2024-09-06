За неделю с 31 августа по 6 сентября российские войска освободили семь населенных пунктов в Донецкой народной республике. Как следует из сводки министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, на всех направлениях в общей сложно уничтожено более 16 тысяч боевиков ВСУ и сотни единиц бронетехники и полевой артиллерии.

В частности, в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены шесть населенных пунктов – Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка. При этом нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны. Отражены 53 контратаки подразделений противника.

За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 3515 военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Пречистовка в ДНР и заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. При этом было отражено 10 контратак. На этом направлении противник потерял до 860 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

Самые серьезные потери ВСУ несут в зоне ответственности подразделений «Южной» группировки войск, которые улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, аэромобильной, трех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника. Здесь ВСУ потеряли свыше 4725 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 29 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО. Также уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов.

На остальных направлениях СВО украинские войска потеряли более 7 тысяч военнослужащих, десятки единиц бронетехники, в том числе танки, и орудий полевой артиллерии, а также уничтожены около 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также почти 50 полевых складов боеприпасов.

В течение недели на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен.

Российские войска в течение недели также нанесли 17 групповых ударов во военным объектам на Украине.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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