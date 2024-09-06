ВС РФ нанесли 17 групповых ударов по военным объектам Украины

В течение недели с 31 августа по 6 сентября Вооруженными силами России нанесены 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине.

Как сообщает министерство обороны РФ, в результате атак поражены сборочные предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, критически важные объекты энергетики, склады ракетно-артиллерийского вооружения, топлива и материально-технических средств.

Кроме того, поражались цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.

В городе Полтава поражен 179-й объединенный учебно-тренировочный центр, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотных летательных аппаратов для участия в нанесении ударов по гражданским объектам на территории РФ.

В то же время средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 20 французских управляемых авиационных бомб «Hammer», 54 американских реактивных снаряда HIMARS и «Vampire» чешского производства, а также 367 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены 11 украинских безэкипажных катеров.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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