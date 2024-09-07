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Суббота, 7 сентября 2024, 11:25 мск

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Удар «Искандера» уничтожил 50 французских наемников ВСУ

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ ударили «Искандером» по месту нахождения иностранных наемников в Константиновке. Ударом ликвидированы около 50 боевиков из Франции.

«В результате ракетного удара ОТРК «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Константиновка было уничтожено около 50 французских боевиков», – рассказал высокопоставленный военный источник РИА Новости.

Ранее «Искандер» поразил учебный центр ВСУ в Полтаве. Официальный Киев сообщил о 51 погибшем, но на Украине заявили, что данные очень занижены. Местные жители рассказали, что в местном морге оказались тела 760 военных.

Константиновка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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