ВС РФ отразили еще две атаки ВСУ в Курской области

Бойцы группировки ВС РФ «Север» при поддержке авиации и артиллерии отбили две атаки штурмовых групп противника в Курской области. В ходе боев уничтожены 20 боевиков и две боевые бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

«Отражены две атаки в направлении населенных пунктов Борки и Матвеевка, сорваны попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки. За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники», – говорится в сообщении.

ВС РФ разбили противника около Апанасовки, Вишневки, Борков, Внезапного, Гоголевки, Замостья, Казачьей и Малой Локней, Кругленького, Куриловки, Любимовки, Мартыновки, Новоивановки, Обуховки, Снагости и Черкасской Конопельки. Авиация и ракетчики нанесли удары по скоплениям боевиков еще в районе девяти населенных пунктов.

За время боевых действий на Курском направлении противник лишился более 10700 военных, 84 танков и 724 единиц другой бронетехники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что спецназ «Ахмат» и другие российские бойцы уничтожили несколько групп украинских боевиков и продвинулись вперед в Курской области.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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