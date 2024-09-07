Российские бойцы продвинулись на нескольких участках в Курской области

Спецназ «Ахмат» и другие российские бойцы уничтожили несколько групп украинских боевиков и продвинулись вперед, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он заверил, что на всем курском направлении противнику приходится тяжело.

«Уничтожено очень много живой силы противника. Мы на некоторых участках сегодня продвинулись, выбив там противника. Ему очень несладко приходится на Курской земле. К сожалению, не всю русскую землю пока освободили, но мы будем работать, пока не очистим нашу землю от этих фашистов», – сказал генерал в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По данным МО РФ, за минувшие сутки в Курской области ВСУ лишились до 300 человек, 12 единиц бронетехники.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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