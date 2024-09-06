Курская область: армия России пресекла новые попытки атак ВСУ

В Курской области за сутки ВСУ потеряли до 300 военнослужащих и 12 единиц бронетехники. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, российские войска разгромили, в том числе, два бронетранспортера и 10 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 14 автомобилей.

В ведомстве уточнили, что подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Матвеевка и Ольговка. Также сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка.

В результате активных действий российских войск потери ВСУ составили до 30 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: бронетранспортер, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В то же время ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 14 населенных пунктов Курской области. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ.

Всего за время боевых действий с 6 августа на Курском направлении противник потерял более 10400 военнослужащих, 81 танк, 41 боевая машина пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе: семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 19 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Курск, Анастасия Смирнова

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