Колумбийские наемники расстреляли военнопленного из России

Воевавшие за ВСУ наемники из Колумбии расстреляли взятого в плен российского бойца. Расстрел провели по приказу командования, сообщил военный блогер Кирилл Федоров.

«Нашего бойца, попавшего в плен, успеют покормить, но в один момент приходит указание расстрелять солдата на месте, якобы в ответ на то, что до этого наши расстреливали колумбийских наемников. Известна эта история от одного из этих самых наемников: на своем стриме в тиктоке Карлос Кигуа рассказал об этом прямым текстом», – написал Федоров в своем блоге.

В конце августа суд в Москве арестовал граждан Колумбии Хосе Арона Аранда Медину и Александера Анте по уголовному делу о наемничестве. Они сражались против ВС РФ на стороне киевского режима.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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