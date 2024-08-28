российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 28 августа 2024, 21:19 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве арестованы двое колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца Хосе Арона Аранда Медину и Александера Анте по уголовному делу о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК). Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Ранее в иностранной прессе уточнялось, что Медина и Анте являются гражданами Колумбии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины. Мужчины возвращались из зоны конфликта и были задержаны в юле в аэропорту столицы Венесуэлы. Они привлекли внимание силовиков украинской формой с шевронами и военными рюкзаками.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Украина потеряла более 40% мощностей гидроэнергогенерации / Сотрудникам ТЦК на Украине разрешили стрелять в уклонистов / Украинские беспилотники долетели до Кировской области / Бои в Курской области: потери ВСУ достигли 7000 боевиков / «Повод для обеспокоенности есть»: в Кремле согласны с Трампом о риске мировой войны / Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за атаки на Курскую область / В Польше закончилось оружие для Украины / Риттер заявил, что Сырский заплатил большую цену за атаку на Курскую область

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,