В Москве арестованы двое колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца Хосе Арона Аранда Медину и Александера Анте по уголовному делу о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК). Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Ранее в иностранной прессе уточнялось, что Медина и Анте являются гражданами Колумбии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины. Мужчины возвращались из зоны конфликта и были задержаны в юле в аэропорту столицы Венесуэлы. Они привлекли внимание силовиков украинской формой с шевронами и военными рюкзаками.

Москва, Светлана Антонова

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