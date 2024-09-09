Бойцы группировки «Север» трижды сорвали попытки ВСУ атаковать в Курской области. За сутки киевский режим лишился до 240 боевиков и 13 единиц бронетехники, следует из данных Минобороны РФ.

«Группировкой «Север» при поддержке авиации и артиллерии отражены три атаки противника в направлении Михайловки, Черкасской Конопельки и 10-го Октября. Сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Коренево, Кремяное и Мартыновка», – говорится в сообщении МО РФ.

Российские бойцы продолжают искать и уничтожать диверсионные группы в лесных массивах. Авиация, артиллерия и пехота разбили скопления боевиков около 14 поселений Курской области.

Ликвидированы до 240 украинских военных, 13 единиц бронетехники, в том числе два танка, 11 боевых бронемашин, а также артиллерийское орудие, станцию РЭБ и 10 автомобилей. За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились более 11400 человек, 89 танков и 751 единицы другой бронетехники, 85 артиллерийских орудий, 24 пусковых установки РСЗО.

Ранее спецназ «Ахмат» и другие российские бойцы уничтожили несколько групп украинских боевиков и продвинулись вперед.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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