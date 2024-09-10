российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 сентября 2024, 09:40 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Шойгу исключил переговоры с Украиной, пока ВСУ не выбьют из Курской области

Сергей Шойгу Фото: Минобороны РФ

Секретарь Совбеза России и экс-министр обороны Сергей Шойгу исключил переговоры о мире, пока Вооруженные силы Украины находятся в Курской области.

«Есть очень и очень существенный момент – это Курск. Это Курск, и здесь мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем», – сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, вторжение в Курскую область – «не что иное, как верхний уровень терроризма». «До тех пор пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними <…> вести не будем», – подчеркнул секретарь Совбеза.

ВСУ проникли на территорию РФ 6 августа. С этого момент в Курской области идут бои. В регионе были объявлены режимы чрезвычайной ситуации федерального значения и контртеррористической операции. Из приграничных районов организована эвакуация жителей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Мемрик в ДНР / Армия России освободила Новогродовку в ДНР / ВС РФ взяли под контроль Калиново в ДНР / Путин разрешил переговоры, Рада уволила министров, «Искандер» прилетел по ВСУ в Полтаве – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Удар «Искандера» уничтожил 50 французских наемников ВСУ / Зеленский призвал Запад закончить конфликт на Украине этой осенью / Армия России освободила село Заветное в ДНР / Путин: Россия готова вернуться к переговорам на основе стамбульских соглашений

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,