Шойгу исключил переговоры с Украиной, пока ВСУ не выбьют из Курской области

Секретарь Совбеза России и экс-министр обороны Сергей Шойгу исключил переговоры о мире, пока Вооруженные силы Украины находятся в Курской области.
«Есть очень и очень существенный момент – это Курск. Это Курск, и здесь мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем», – сказал Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, вторжение в Курскую область – «не что иное, как верхний уровень терроризма». «До тех пор пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними <…> вести не будем», – подчеркнул секретарь Совбеза.
ВСУ проникли на территорию РФ 6 августа. С этого момент в Курской области идут бои. В регионе были объявлены режимы чрезвычайной ситуации федерального значения и контртеррористической операции. Из приграничных районов организована эвакуация жителей.
Москва, Зоя Осколкова
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