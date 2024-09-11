Алаудинов рассказал об освобождении нескольких поселений в Курской области

Российские бойцы освободили несколько населенных пунктов в Курской области. Противник несет очень большие потери, рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Бойцы «Ахмата» помешали попытке ВСУ продвинуться вглубь российской территории. На фланг вышла бригада морпехов, которая тоже активно бьет противника.

«На нашем Суджанском участке противник пытался продвинуться, но ничего не смог сделать, понес большие потери. На Кореневском направлении нам во фланг зашла 155-я бригада морской пехоты. Это героические ребята. Несколько населенных пунктов уже отбили у противника», – сказал Алаудинов в видеообращении.

Он призвал россиян в тылу противостоять вражеским попыткам разобщить общество и устроить межнациональную рознь.

«Все враги России собрались, но на поле брани победить не могут нас никак. Но они начали гибридную войну. Проделан очень большой объем работы, создано множество сайтов, и некоторые их радостно подхватывают. Не дайте вбить клин между нами, потому что Россия должна быть едина», – призвал генерал.

За минувшие сутки ВСУ лишились более 380 человек, 15 единиц бронетехники в Курской области.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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