Группировка ВС РФ «Север» отразила контратаку противника и помешала ВСУ продвинуться в сторону Черкасской Конопельки, Борков и Фанасеевки. За сутки на Курском направлении уничтожены более 350 боевиков и 13 единиц бронетехники.

Противник пытался контратаковать в направлении Апанасовки, но во время рывка лишился 30 человек убитыми и ранеными, двух танков, боевой бронемашины. Еще 10 боевиков были взяты в плен.

Авиация, артиллерия и пехота разбили скопления боевиков около 18 поселений Курской области. Авиация и ракетчики разбомбили места сосредоточения иностранных наемников и резервы украинских военных в районе 15 населенных пунктов Сумской области.

За сутки ВСУ лишились более 350 военных, 13 единиц бронетехники, в том числе трех танков, трех бронетранспортеров, семи ББМ. Также уничтожены артиллерийское орудие, две пусковые установки РСЗО и 19 автомобилей. За все время боевых действий на Курском направлении ликвидированы более 12200 украинских боевиков, 96 танков и 775 единиц другой бронетехники.

Российские бойцы освободили несколько населенных пунктов в Курской области и уничтожили большие группы противника.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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