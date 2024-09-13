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Пятница, 13 сентября 2024, 12:13 мск

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ВСУ хранят западные танки далеко от фронта из-за риска их потерять

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные боятся потерять переданные западными странами танки, поэтому не торопятся применять их в бою и хранят на удалении от линии соприкосновения. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Десятки передовых западных танков начали использоваться на поле боя лишь в редких случаях… некоторые были повреждены, уничтожены или захвачены», – говорится в статье.

По данным газеты, 47-я механизированная бригада ВСУ надеялась добиться прорыва с помощью американских танков Abrams. На практике же оказалось, что поставленные им бронемашины простаивают «в поле» на многокилометровом удалении от фронта, поскольку велик риск их потерять.

При этом американский генерал Джеймс Рейни, возглавляющий командование модернизации вооружения и военной техники США, рассказал изданию, что бронетанковые подразделения США нуждаются в срочной модернизации. «Нам совершенно необходимо срочно внести некоторые коррективы для поддержки сохранения боеспособности наших бронетанковых соединений», – заявил военный.

Ранее сообщалось, что киевский режим за полгода потерял 20 американских танков Abrams M1A1 из 31 поставленного, а ВСУ испытывают дефицит тяжелой военной техники для формирования новых бригад, которые должны прийти на смену в рамках ротации тем, что находятся в бою.

Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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