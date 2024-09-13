Армия России увеличила интенсивность ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины

В течение недели с 7 по 13 сентября российские войска нанесли в общей сложности 39 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным объектам на Украине. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ОПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха по изготовлению порохов и производству компонентов для оперативно-тактических ракет.

Кроме того, поражались места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, арсеналы, склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.

Стоит отметить, что неделей ранее – с 31 августа по 6 сентября – ВС РФ нанесли 17 групповых ударов.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube