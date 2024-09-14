Ночью система ПВО сбила 19 беспилотников над двумя регионами России

Сегодня ночью киевский режим атаковал российские территории с помощью беспилотников. Система противовоздушной обороны сбила дроны над Курской и Белгородской областями.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сообщили в Минобороны.

Дежурные средства ПВО сбили десять беспилотников в Курской области. Также девять дронов были уничтожены в Белгородской области.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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