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Суббота, 21 сентября 2024, 13:36 мск

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Российские войска продвигаются вглубь обороны ВСУ

На фронтах специальной военной операции подразделения армии России продолжили улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, за последние сутки ВСУ потеряли почти 1700 боевиков и десятки единиц бронетехники и артиллерии. При этом было отражено почти полтора десятка атак противника и разгромлено около 10 складов с боеприпасами.

Самые серьезные потери ВСУ несут в зоне ответственности «Южной» группировки войск, подразделения которой заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Серебрянка, Верхнекаменское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Острое, Курахово и Катериновка в Донецкой народной республике.

На этом направлении ВСУ потеряли до 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины «Казак», 22 автомобиля, а также около десятка единиц артиллерии, в том числе американского и британского производства. Также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Кроме того, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США и 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также армия России нанесла групповой удар по военным и энергетическим объектам Украины.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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