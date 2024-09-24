ВС РФ отбили 16 контратак и продвинулись на четырех направлениях в зоне СВО

Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника в зоне специальной военной операции. За последние сутки подразделения ВС РФ отразили 16 контратак ВСУ, при этом киевский режим потерял более двух тысяч боевиков и наемников и десятки единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшие потери враг понес в зоне ответственности Южной группировки войск. Здесь российские бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Калинина, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка.

Подразделения группировки войск «Центр» отбили 10 контратак штурмовых групп, продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Розовка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Украинск, Горняк и Кураховка.

На Липцовском и Волчанском направлениях Северная группировка войск отразила одну контратаку штурмовиков и ударила по врагу в районе Липцов, Волчанска и Волчанских Хуторов в Харьковской области.

Подразделениями группировки войск «Запад» отражено четыре контратаки, улучшено тактическое положение, нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загоруйковка, Колесниковка, Лозовая, Новоегоровка Харьковской области, Макеевка, Невское в ЛНР и Торское в ДНР.

Восточная группировка войск отбила одну контратаку, улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Доброволье, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское, Ровнополь в ДНР и Темировка Запорожской области.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области и города Запорожье, а также Токаревка Херсонской области и города Херсон», – сообщили в оборонном ведомстве.

Потери противника за последние сутки составили 2030 военнослужащих, пять броневиков, 35 автомобилей, 28 артустановок, две станции РЭБ и девять полевых складов боеприпасов.

Кроме того, авиация, БПЛА, ракетные и артиллерийские войска нанесли поражения предприятию ОПК Украины, на котором производились и обслуживались авиационные газотурбинные двигатели для боевых самолетов ВСУ, а также ударили по объектам энергетической отрасли, инфраструктуре военного аэродрома, пунктам сборки боевых дронов и складу горюче-смазочных материалов.

Средствами ПВО обороны сбиты две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS, а также 63 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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