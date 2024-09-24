ВС РФ помешали боевикам прорвать границу РФ

Российские бойцы при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу РФ. А также успешно отразили две атаки противника в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ пытались прорваться в сторону Медвежьего и Нового Пути, но лишились до 40 человек убитыми и ранеными, боевой машины пехоты, трех боевых бронемашин. Группировка ВС РФ «Север» отбила две атаки противника в направлении Малой Локни и Обуховки. Российский бойцы разбили противника под Любимовкой, Дарьино, Новым Путем, Николаево-Дарьино и Плехово.

Авиация и артиллерия ударили по скоплениям боевиков и техники в районе 22 населенных пунктов. Также поражены резервы ВСУ в районе 17 населенных пунктов, в Сумской области.

За сутки противник лишился более 360 военных, 13 единиц бронетехники, в том числе БМП и 12 ББМ, двух пусковых установки РСЗО, трех станций радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Бойцы спецназа «Ахмат» вывели из окружения в Курской области бойцов, которые были отрезаны от основных сил более месяца, рассказал командир спецназа Апти Алаудинов. По его словам, ребята не сдали противнику важный логистический узел.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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