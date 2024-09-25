ВС РФ каждый день освобождают поселения в Курской области – Алаудинов

Российские бойцы каждый день освобождают поселения в Курской области. Противник на нескольких участках вот-вот окажется в полном окружении, рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Каждый день мы фиксируем освобождение одного или нескольких населенных пунктов. Продвижение наших войск идет хорошо. На нескольких участках есть предпосылки к «котлам», потому что противник подзадержался», – сказал Алаудинов в видеообращении в своем телеграм-канале.

В то же время ВСУ сумели завести в Курскую область свежие силы на замену разбитым подразделениям. Но им все равно не удается закрепиться или продвинуться вглубь российской территории.

«Противник уже перестал даже пытаться продавиться на тех участках, где стоят наши ребята. Да, он пытается где-то улучшить свои позиции, где-то, чтобы занять какие-то господствующие участки, высоты, там еще что-то. Но и то, и это ему не удается», – сказал генерал в комментарии для ТАСС.

Ранее Алаудинов рассказал, что противник долго пытался прорваться вглубь российской территории, а теперь все больше «закапывается», чтобы сохраниться.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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