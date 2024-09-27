ВС РФ увеличили интенсивность групповых ударов по военным объектам Украины

В течение последней недели с 21 по 27 сентября Вооруженными силами РФ нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по военным объектам на Украине.

Как говорится в сводке министерства обороны РФ, в результате атак разгромлены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой.

Кроме того, поражались цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, уточнили в минобороны РФ.

Стоит отметить, что неделей ранее ВС РФ нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Целями атак также были стали объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, места хранения дронов, а также эшелоны с иностранным вооружением.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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