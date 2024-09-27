Итоги недели СВО: российские войска взяли под контроль 4 населенных пункта в ДНР

За последнюю неделю армия России продвинулась вглубь обороны противника и взяла под контроль четыре населенных пункта в Донецкой народной республике. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной операции, в общей сложности ВСУ потеряли более 16 тысяч военнослужащих. Уничтожено 20 танков, в том числе два немецких «Leopard», более 200 единиц полевых орудий, около сотни броневиков и свыше 60 складов с боеприпасами.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности «Южной» группировки войск, подразделения которой в течение недели освободили населенные пункты Григоровка и Острое в ДНР. На этом направлении уничтожено до 5140 военнослужащих ВСУ, два танка, восемь боевых бронированных машин, 94 автомобиля, три реактивные системы залпового огня, в том числе американская пусковая установка HIMARS, и 58 орудий полевой артиллерии, из них 35 западного производства. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 31 полевой склад боеприпасов.

В то же время в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Украинск и Мариновка в ДНР. При этом были отражены 67 контратак штурмовых групп противника. За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3880 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 27 автомобилей и 44 орудия полевой артиллерии.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, 10 управляемых ракет большой дальности «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, 20 управляемых французских авиационных бомб «Hammer», 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, а также 482 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 164 вне зоны проведения специальной военной операции.

Авиацией Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 66 украинских военнослужащих.

Вместе с тем ВС РФ увеличили интенсивность групповых ударов по военным объектам Украины.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube