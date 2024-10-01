ВС РФ зачистили от боевиков еще два участка в Курской области

Российские бойцы зачистили еще два участка в Курской области от украинских боевиков и продвинулись вперед, рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Обстановка без изменений, кроме того, что на двух участках наши подразделения МО продвинулись вперед, зачистив от противника территорию, и закрепились», – сказал он в комментарии для ТАСС.

Накануне Северная группировка ВС РФ отбила две контратаки ВСУ в Курской области и продолжила наступление. Также пресечены пять попыток прорыва через границу РФ новых групп боевиков.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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