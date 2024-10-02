ВС РФ освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника в зоне специальной военной операции. За сутки армия России освободила еще одно село в ДНР, отбила шесть контратак противника и заняла более выгодные позиции на четырех направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате успешных действий освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Центральная группировка войск улучшила тактическое положение, отразила три контратаки штурмовых групп и ударила по бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Светлое, Александрополь и Курахово в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, отбили две контратаки и нанесли поражение формированиям противника в районе населенного пункта Доброволье в ДНР.

В зоне ответственности группировки войск «Запад» отражена контратака штурмовой группы ВСУ, российские бойцы улучшили свои позиции и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Петропавловки, Купянска, Кругляковки и Богуславки в Харьковской области.

На Липцовском и Волчанском направлениях Северная группировка войск ударила по силам мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 31-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области и города Херсон», – добавили в МО.

За сутки потери ВСУ составили свыше 2,1 тыс. боевиков убитыми и ранеными, три броневика, 29 автомобилей, 13 артустановок различного калибра, три станции РЭБ. Уничтожены восемь складов боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» и 32 украинских беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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