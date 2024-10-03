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Четверг, 3 октября 2024, 18:23 мск

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Минобороны РФ сообщило об освобождении Угледара

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ сообщило об освобождении Угледара в Донецкой народной республике, где накануне подразделения российской армии уже становили государственный флаг России на здании городской администрации.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении ведомства.

Накануне в Киеве подтвердили отступление ВСУ из Угледара. Оперативное командование подразделений ВСУ заявило, что российские удары «истощили оборону» и «возникла угроза окружения города».

«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий», – говорится в заявлении, которое цитировали украинские СМИ.

Днем ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что российские войска взяли под контроль южную, западную и восточную части Угледара. По его словам, подразделения ВСУ хаотично пытаются покинуть город.

Стоит отметить, что Угледар находится примерно в 60-70 км к юго-западу от Донецка и является ключевым логистическим пунктом в ДНР. Его освобождение позволит в дальнейшем развивать наступление в сторону Запорожья и Курахова.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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