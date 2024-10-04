ВС РФ за неделю нанесли 29 групповых ударов по объектам ВПК Украины

ВС РФ за неделю нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, арсеналам оружия и пунктам дислокации боевиков и иностранных наемников. Тем временем, группировки войск отбили 89 контратак штурмовых групп и продвинулись в глубину обороны противника, освободив шесть населенных пунктов в зоне СВО.

Как сообщает Минобороны России, с 28 сентября по 4 октября нанесено 29 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», а также ударными беспилотниками.

«В результате ударов поражены обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, а также инфраструктура военных аэродромов, – добавили в оборонном ведомстве. – Кроме того, поражались арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников».

За неделю удалось освободить населенные пункты Макеевка в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской области, Верхнекаменское, Нелеповка, Крутой Яр и город Угледар в Донецкой Народной Республике.

В Курской области продолжается операция по уничтожению формирований ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» пресекли попытки проведения контратак и ввода резервов противника. На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

Потери киевского режима составили 16 650 военнослужащих убитыми и ранеными, 12 танков, 70 броневиков, 296 автомобилей, 158 орудий полевой артиллерии, 26 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 60 полевых складов с боеприпасами.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики», – отметили в МО.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS, шесть управляемых авиабомб «Hammer», 22 реактивных снаряда HIMARS, а также 540 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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