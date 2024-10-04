Украина потерпит поражение от России, и отправка подразделений из мобилизованных в зону конфликта станет самоубийством ВСУ, заявил военный обозреватель крупного немецкого издания. Однако в Киеве приняли решение сократить срок явки в военкомат для украинцев, получивших повестку.

«Никакая мобилизация не спасет страну, если ее войска и позиции будут и дальше уничтожаться авиаударами РФ. Отправка новых отрядов ВСУ на фронт стала бы самоубийством», – цитирует обозревателя ТАСС.

Правительство Украины изменило порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Теперь мужчины обязаны явиться в военкомат по повестке в течение 7 суток из административного центра области или в течение 10 суток из других населенных пунктов. Ранее срок явки составлял 14 суток.

Как сообщал «Новый День», военнослужащие ВСУ из подразделений, состоящих из мобилизованных украинцев, активно сдаются в плен российским бойцам. Такая ситуация сложилась в Курской области и в зоне СВО в Донбассе.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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