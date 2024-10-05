В Киеве произошли взрывы после атаки беспилотников

В Киеве произошло несколько взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. Как уточняется, предупреждение об атаке было объявлено десяти областях Украины.
В публикациях киевской прессы говорится о многочисленных взрывах и работе систем противовоздушной обороны, но подробности не приводятся.
Напомним, за последнюю неделю Вооруженные силы России нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, арсеналам оружия и пунктам дислокации боевиков и иностранных наемников.
Киев, Анастасия Смирнова
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