В Киеве произошли взрывы после атаки беспилотников

В Киеве произошло несколько взрывов на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. Как уточняется, предупреждение об атаке было объявлено десяти областях Украины.

В публикациях киевской прессы говорится о многочисленных взрывах и работе систем противовоздушной обороны, но подробности не приводятся.

Напомним, за последнюю неделю Вооруженные силы России нанесли 29 групповых ударов высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, арсеналам оружия и пунктам дислокации боевиков и иностранных наемников.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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