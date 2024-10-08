ВС РФ освободили два поселка в зоне спецоперации

Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника, за минувшие сутки ВС РФ взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Кроме того, военные нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны.

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Зоряное Первое в ДНР, попутно отбивая четыре контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли на этом направлении 855 военнослужащих, семь артиллерийских установок различного калибра, а таже две станции РЭБ и станцию радиоэлектронной разведки.

Восточная группировка войск улучшила тактическое положение, отразила одну контратаку и освободила населенный пункт Золотая Нива в ДНР. Здесь киевский режим лишился 115 боевиков, БМП, БТР, семи автомобилей и французской САУ «Caesar».

«Вчера Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – отметили в оборонном ведомстве.

Помимо этого, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству вражеских дронов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube