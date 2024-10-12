Российские войска продвигаются вглубь обороны ВСУ

Армия России в зоне специальной военной операции продвигается вглубь обороны противника, занимая более выгодные рубежи и позиции. Как следует из сводки министерства обороны РФ, за сутки потери ВСУ достигли почти 2 тысяч военнослужащих. Уничтожаются склады с боеприпасами, бронетехника и артиллерия.

Самые существенные потери противник несет в зоне ответственности «Южной» группировки российских войск, которая в результате активных действий нанесла поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Катериновка, Зализнянское, Миньковка, Ступочки, Антоновка и Серебрянка в Донецкой народной республике. При этом были отражены две контратаки штурмовых групп противника.

Всего на этом направлении ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Archer» шведского производства, американскую 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены шесть складов боеприпасов.

В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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